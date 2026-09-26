Lucknow News: बप्पा की विदाई में बरसे मेघ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:49 AM IST
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लखनऊ। बप्पा की विदाई की बेला आई तो आसमान भी बरस पड़ा। गरजते बादल, तेज हवाएं और लगातार बरसती बूंदें... ऐसा लगा मानो प्रकृति भी गजानन को विदा करते हुए भावुक हो उठी हो। शुक्रवार को गणेशोत्सव के समापन पर शहर भर में भक्तों ने नम आंखों से बप्पा को विदाई दी। झूलेलाल वाटिका स्थित मनौतियों के राजा की शोभायात्रा बारिश के कारण संक्षिप्त करनी पड़ी और कार्यक्रम स्थल के पास ही भू-विसर्जन कर बप्पा को विदा किया गया।
श्री गणेश प्राकट्य कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि विसर्जन से पहले पंडाल में आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कराई। इसके बाद बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की गई। विशाल प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया तो विदाई के इस पल में भक्तों की आंखें नम हो उठीं।
गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए भू-विसर्जन किया गया। इसके लिए 25 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गोमती का पानी भरा गया। फिर क्रेन की मदद से प्रतिमा को जलाशय में स्थापित कर वैदिक रीति-रिवाज से विसर्जित किया गया।
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कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान मनौतियों के राजा को लगभग दो लाख चिट्ठियां लिखी गईं। गजानन में अटूट आस्था रखते हुए भक्तों ने मनोकामना पूरी होने के विश्वास के साथ ये चिट्ठियां लिखी थीं। विदाई की बेला में इन चिट्ठियों को भी बप्पा के साथ भू-विसर्जित कर दिया गया।
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श्री गणेश प्राकट्य कमेटी के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि विसर्जन से पहले पंडाल में आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कराई। इसके बाद बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना की गई। विशाल प्रतिमा को रथ पर विराजमान किया गया तो विदाई के इस पल में भक्तों की आंखें नम हो उठीं।
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गोमती नदी को प्रदूषण से बचाने और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए भू-विसर्जन किया गया। इसके लिए 25 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें गोमती का पानी भरा गया। फिर क्रेन की मदद से प्रतिमा को जलाशय में स्थापित कर वैदिक रीति-रिवाज से विसर्जित किया गया।
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कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल ने बताया कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान मनौतियों के राजा को लगभग दो लाख चिट्ठियां लिखी गईं। गजानन में अटूट आस्था रखते हुए भक्तों ने मनोकामना पूरी होने के विश्वास के साथ ये चिट्ठियां लिखी थीं। विदाई की बेला में इन चिट्ठियों को भी बप्पा के साथ भू-विसर्जित कर दिया गया।