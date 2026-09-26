Lucknow News: साहित्यकारों और कलाकारों को मिला सम्मान

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लखनऊ। मां दुर्गा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था की ओर से शुक्रवार को यूपी प्रेस क्लब में सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान साहित्य, कला एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान प्रदान किए गए। साहित्य के क्षेत्र में ज्योत्सना सिंह को अरुण साहित्य सम्मान, कला एवं रंगकर्म के क्षेत्र में अनुपम बिसारिया को और पत्रकारिता के क्षेत्र में पंकज तिवारी को सम्मानित किया गया। संस्था के संरक्षक सर्वेश अस्थाना ने अतिथियों और सम्मानित व्यक्तित्वों का अभिनंदन किया। अलका अस्थाना ने अपने पिता की स्मृतियों और उनके व्यक्तित्व से जुड़े संस्मरण साझा किए। मुख्य अतिथि आकाशवाणी की निदेशक सुमोना पांडेय, अतिविशिष्ट अतिथि प्रो. सुरेंद्र विक्रम और पं. आदित्य द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉ. दिनेश चंद्र अवस्थी उपस्थित रहे।