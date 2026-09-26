मौसम: दिल्ली में आज रात तेज हवाओं के साथ बरसात, यूपी में भारी बारिश का अलर्ट; 19 जिलों में बंद करने पड़े स्कूल

सितंबर के आखिरी हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के 20 िजलों में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने शनिवार को भी 62 जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए शनिवार को 19 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इनमें चार जिलों में कक्षा आठ तक तो बाकी जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है।

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