यूपी: भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली-वाराणसी के बीच चलाएगा दो विशेष ट्रेनें, 18 कोच होंगे

अयोध्या कैंट और लखनऊ में ठहराव लेगी

इसके बाद यह अयोध्या कैंट और जौनपुर जंक्शन होते हुए दोपहर 3:00 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 04445 वाराणसी-दिल्ली विशेष एक्सप्रेस 4 और 6 सितंबर को वाराणसी से रात 8:15 बजे चलेगी। यह जौनपुर जंक्शन, अयोध्या कैंट और लखनऊ में ठहराव लेगी।



लखनऊ में इसका आगमन रात 2:10 बजे और प्रस्थान 2:20 बजे होगा। यह ट्रेन हरदोई, शाहजहांपुर जंक्शन, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़, गाजियाबाद और नई दिल्ली होते हुए सुबह 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यात्री अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 का उपयोग कर सकते हैं।