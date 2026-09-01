यूपी: नेपाल में अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 लोग लापता, हेल्पलाइन पर 32 के परिजनों ने मांगी जानकारी
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 01 Sep 2026 07:53 PM IST
सार
नेपाल में आई जल प्रलय के बाद उत्तर प्रदेश के 22 लोग अब भी लापता हैं। हेल्पलाइन पर 32 लोगों के परिजनों ने जानकारी मांगी थी, जिनमें 10 लोग सुरक्षित मिल चुके हैं। लापता लोगों के परिवार अलग-अलग जिलों से हैं। प्रदेश सरकार नेपाल प्रशासन के संपर्क में रहकर तलाश करा रही है।
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विस्तार
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नेपाल में आई जल प्रलय के चलते अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 लोग लापता हैं। हेल्पलाइन नंबर पर परिजनों ने कुल 32 लोगों के बारे में पूछताछ की, जोकि जल प्रलय के दिन नेपाल में थे। इनमें से 10 लोग सुरक्षित मिले हैं। शेष के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।
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लापता 22 लोग महराजगंज, कुशीनगर, हरदोई, गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बलिया, बहराइच, सीतापुर और कानपुर नगर के हैं। लखनऊ के दीपक और मधु घूमने गए थे। कानपुर नगर के पंकज, रागिनी और पूनम मानसरोवर यात्रा पर थे। प्रदेश सरकार लापता सभी लोगों का पता लगाने के लिए नेपाल के प्रशासन के साथ संपर्क में है।
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