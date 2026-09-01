यूपी: नेपाल में अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 लोग लापता, हेल्पलाइन पर 32 के परिजनों ने मांगी जानकारी

नेपाल में आई जल प्रलय के चलते अभी भी उत्तर प्रदेश के 22 लोग लापता हैं। हेल्पलाइन नंबर पर परिजनों ने कुल 32 लोगों के बारे में पूछताछ की, जोकि जल प्रलय के दिन नेपाल में थे। इनमें से 10 लोग सुरक्षित मिले हैं। शेष के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है।

विज्ञापन





लापता 22 लोग महराजगंज, कुशीनगर, हरदोई, गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बलिया, बहराइच, सीतापुर और कानपुर नगर के हैं। लखनऊ के दीपक और मधु घूमने गए थे। कानपुर नगर के पंकज, रागिनी और पूनम मानसरोवर यात्रा पर थे। प्रदेश सरकार लापता सभी लोगों का पता लगाने के लिए नेपाल के प्रशासन के साथ संपर्क में है।