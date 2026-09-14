{"_id":"6aa7da8a756643eff30ac716","slug":"video-video-rama-sagara-mashara-asapatal-ka-samana-haiiva-kanara-mal-ekasapayara-thavae-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: राम सागर मिश्र अस्पताल के सामने हाईवे किनारे मिलीं एक्सपायरी दवाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बख्शी का तालाब इलाके में सोमवार को सीतापुर हाईवे किनारे राम सागर मिश्र अस्पताल के सामने झाड़ियों में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाएं पड़ी मिलीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। सीएचसी बख्शी का तालाब के अधीक्षक डॉ. जेपी सिंह ने बताया कि एक्सपायरी दवाओं के निस्तारण की निर्धारित प्रक्रिया होती है, ताकि उनसे किसी को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि दवाओं को इस तरह खुले में फेंकना गलत है। मामले में दवाएं कहां से आईं और उन्हें किसने फेंका, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

... और पढ़ें