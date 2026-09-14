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लखनऊ: शहर के शिव मंदिरों में हुआ तीज का उत्सव, भगवान शिव की प्रतिमा का बर्फ से श्रृंगार

रोहित मिश्र

Updated Mon, 14 Sep 2026 09:35 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 09:35 PM IST







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लखनऊ: शहर के शिव मंदिरों में हुआ तीज का उत्सव, भगवान शिव की प्रतिमा का बर्फ से श्रृंगार

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