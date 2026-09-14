लखनऊ: गणेश उत्सव के मौके पर आलमबाग में हुआ भजन संध्या का आयोजन

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आलमबाग श्रृंगार नगर में उत्तर प्रदेश पुस्तक भंडार व्यापार मंडल की ओर से आयोजित गणेश उत्सव में भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह गणेशोत्सव 12 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इसके आयोजक राघव दिवेदी संरक्षक, उमेश शर्मा महामंत्री उपाध्यक्ष विजय पाल सिंह मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी भी मौजूद रहें।

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