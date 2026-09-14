यूपी: 80 रुपये तक बढ़ेगा लखनऊ-कानपुर से बस का किराया, 60 किमी दूरी बढ़ी; अब इस रूट से जाएंगी बसें

जाजमऊ पुल की मरम्मत के चलते लखनऊ-कानपुर के बीच रोडवेज बसें करीब तीन महीने तक बदले रूट से चलेंगी। इससे लखनऊ-कानपुर की दूरी करीब 90 से बढ़कर 150 किलोमीटर हो सकती है। दूरी बढ़ने से यात्रियों को 80 रुपये तक अधिक किराया देना पड़ सकता है। हालांकि, किराये में बढ़ोतरी का फैसला रोडवेज प्रशासन के सर्वे के बाद होगा।

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अधिकारियों के मुताबिक, जाजमऊ के पुराने गंगा पुल पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इसके चलते 13 दिसंबर तक भारी वाहनों के साथ रोडवेज बसों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में लखनऊ से कानपुर जाने वाली बसें उन्नाव के आगे गिंदनखेड़ा चौराहे से रायबरेली रोड होते हुए बक्सर पुल और फतेहपुर के रास्ते कानपुर जाएंगी। विज्ञापन



क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि आलमबाग से कानपुर जाने वाली बसों का रूट करीब तीन महीने तक बदला रहेगा। बसों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। डायवर्जन रूट पर जल्द सर्वे कराया जाएगा। अतिरिक्त दूरी के आधार पर किराये में बदलाव किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, जाजमऊ के पुराने गंगा पुल पर मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। इसके चलते 13 दिसंबर तक भारी वाहनों के साथ रोडवेज बसों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में लखनऊ से कानपुर जाने वाली बसें उन्नाव के आगे गिंदनखेड़ा चौराहे से रायबरेली रोड होते हुए बक्सर पुल और फतेहपुर के रास्ते कानपुर जाएंगी।क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि आलमबाग से कानपुर जाने वाली बसों का रूट करीब तीन महीने तक बदला रहेगा। बसों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी। डायवर्जन रूट पर जल्द सर्वे कराया जाएगा। अतिरिक्त दूरी के आधार पर किराये में बदलाव किया जाएगा।

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