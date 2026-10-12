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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   VIDEO: राम कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा

VIDEO: राम कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा

Mon, 12 Oct 2026 09:38 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:38 PM IST
VIDEO: राम कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा
लखनऊ के गोमती नगर विपुल खंड स्थित माहेश्वरी भवन से श्री वेदान्तिकुलम गुरुकुल द्वारा आयोजित राम कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा।
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