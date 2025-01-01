Lucknow News: संदिग्ध हालात में होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:07 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
गोसाईंगंज। सुशांत गोल्फ सिटी के न्यू हजरतगंज स्थित ओमेक्स के होटल सेल्स्टियल मैन्योर की 10वीं मंजिल से गिरकर सोमवार शाम समरीन (24) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के बाद उसके साथ होटल के कमरे में मौजूद युवक अवनीश कुमार भाग निकला। पुलिस हत्या, हादसे और आत्महत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
एडीसीपी दक्षिण रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि शाम करीब सात बजे होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने घटना की सूचना दी। जांच में पता चला कि समरीन चौक के हाता सूरत सिंह की निवासी थी। अवनीश सुलतानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत क्षेत्र के फिरोजपुर खुर्द का रहने वाला है। दोनों ने सुबह करीब 11:46 बजे होटल के कमरा नंबर 1037 में चेकइन किया था। शाम को समरीन कमरे से नीचे गिर गई। फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। आधार कार्ड की मदद से परिजनों से संपर्क कर घटना की सूचना दी। एडीसीपी ने बताया कि युवती किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, इसकी जांच की जा रही है। परिजन अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।
लिफ्ट से नीचे आया, बाइक से भागा युवक
एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि घटना के बाद अवनीश लिफ्ट से नीचे आया और बेसमेंट से एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर चला गया। पुलिस उसके अचानक होटल से निकलने और समरीन से संबंधों की जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
ड्यूटी के लिए निकली थी समरीन समरीन के बहनोई आरिफ ने बताया कि उनकी साली एक होटल में काम करती थी। रोज की तरह सोमवार को भी वह ड्यूटी के लिए गई थी। उनका कहना है कि समरीन का वर्ष 2014 में युवक कैफ से निकाह हुआ था। दो साल बाद तलाक हो गया था। परिवार में मां सूफिया, चार बहने और दो भाई हैं। फिलहाल उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।
विज्ञापन
एडीसीपी दक्षिण रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि शाम करीब सात बजे होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज ने घटना की सूचना दी। जांच में पता चला कि समरीन चौक के हाता सूरत सिंह की निवासी थी। अवनीश सुलतानपुर के दोस्तपुर नगर पंचायत क्षेत्र के फिरोजपुर खुर्द का रहने वाला है। दोनों ने सुबह करीब 11:46 बजे होटल के कमरा नंबर 1037 में चेकइन किया था। शाम को समरीन कमरे से नीचे गिर गई। फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। आधार कार्ड की मदद से परिजनों से संपर्क कर घटना की सूचना दी। एडीसीपी ने बताया कि युवती किन परिस्थितियों में नीचे गिरी, इसकी जांच की जा रही है। परिजन अभी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं।
विज्ञापन
लिफ्ट से नीचे आया, बाइक से भागा युवक
एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि घटना के बाद अवनीश लिफ्ट से नीचे आया और बेसमेंट से एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठकर चला गया। पुलिस उसके अचानक होटल से निकलने और समरीन से संबंधों की जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
ड्यूटी के लिए निकली थी समरीन समरीन के बहनोई आरिफ ने बताया कि उनकी साली एक होटल में काम करती थी। रोज की तरह सोमवार को भी वह ड्यूटी के लिए गई थी। उनका कहना है कि समरीन का वर्ष 2014 में युवक कैफ से निकाह हुआ था। दो साल बाद तलाक हो गया था। परिवार में मां सूफिया, चार बहने और दो भाई हैं। फिलहाल उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।