Video: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीराम सीनियर सिटीजन होम भवन का किया उद्घाटन

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गोमतीनगर के विशाल खंड स्थित श्रीराम सीनियर सिटीजन होम भवन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उनके कल्याण से जुड़े प्रयासों पर चर्चा की गई। उद्घाटन समारोह में अन्य गणमान्य लोग और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।

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