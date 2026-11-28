रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में स्कूल जा रही 17 वर्षीय छात्रा को अगवा कर युवक ने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी। शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऊंचाहार के एक गांव निवासी कक्षा 11 की छात्रा लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोजनपुर गांव के पास स्थित एक स्कूल में पढ़ती है। तीन वर्ष पहले डींगुर का पुरवा मजरे सवैया धनी गांव निवासी युवक ने उसका चुपके से फोटो खींच लिया था। कुछ दिन बाद युवक ने उस पर बात करने का दबाव बनाया, लेकिन छात्रा ने आरोपी से बातचीत करने से मना कर दिया। हालांकि उस समय घटना की शिकायत परिजनों या पुलिस से नहीं की।

विज्ञापन