{"_id":"6afbf319205812d2f10311ab","slug":"video-video-rajakaya-jabl-itara-kalja-ma-janapatha-sataraya-bl-vajanianaka-paratharashana-ka-aayajana-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जनपद भर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने अपने वैज्ञानिक मॉडलों के साथ भाग लिया है। प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं, जो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाते हैं। इन मॉडलों के माध्यम से छात्रों ने विज्ञान के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। यह प्रदर्शनी छात्रों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने और अन्य प्रतिभागियों के मॉडलों से सीखने का एक मंच प्रदान करती है। इस तरह के आयोजन छात्रों में वैज्ञानिक रुचि को बढ़ावा देने और उन्हें भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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