छठ महापर्व के संपन्न होने के साथ ही पूर्वांचल और बिहार से लखनऊ लौटने वाले यात्रियों की भीड़ सोमवार से बढ़ने लगी है। बिहार और हावड़ा रूट से आने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, जिसके चलते यात्रियों को आरक्षित, महिला और दिव्यांग कोचों में भी सफर करना पड़ रहा है। इस स्थिति को संभालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने मोर्चा संभाला है।

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बिहार और हावड़ा रूट से लखनऊ आने वाली दून एक्सप्रेस, श्रमजीवी, पटना-इंदौर और पटना-कोटा सहित 18 से अधिक ट्रेनों से 25 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। बिहार से आने वाली ट्रेनों की स्लीपर और एसी बोगियों में सोमवार को भी लंबी वेटिंग लिस्ट देखी गई। ऐसे में, कई यात्रियों ने जनरल टिकट लेकर सफर किया और आरक्षित, महिला व दिव्यांग कोचों में जगह बनाने की कोशिश की, जिससे इन कोचों में भी भीड़ बढ़ गई। विज्ञापन







वहीं, लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ बनी हुई है। अगले करीब 10 दिनों तक ट्रेनों में सीटों की मारामारी जारी रहने की आशंका है। हालांकि, रेलवे द्वारा संचालित स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार और हावड़ा रूट से लखनऊ आने वाली दून एक्सप्रेस, श्रमजीवी, पटना-इंदौर और पटना-कोटा सहित 18 से अधिक ट्रेनों से 25 हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। बिहार से आने वाली ट्रेनों की स्लीपर और एसी बोगियों में सोमवार को भी लंबी वेटिंग लिस्ट देखी गई। ऐसे में, कई यात्रियों ने जनरल टिकट लेकर सफर किया और आरक्षित, महिला व दिव्यांग कोचों में जगह बनाने की कोशिश की, जिससे इन कोचों में भी भीड़ बढ़ गई।वहीं, लखनऊ से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों की भीड़ बनी हुई है। अगले करीब 10 दिनों तक ट्रेनों में सीटों की मारामारी जारी रहने की आशंका है। हालांकि, रेलवे द्वारा संचालित स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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