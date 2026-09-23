Video: प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

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उत्तर प्रदेश की 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2026-27 का आयोजन 23 से 27 सितंबर तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में किया गया। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा विभाग, लखनऊ मंडल के अधिकारियों की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने रिंग में दमखम दिखाया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने जीत और अंकों के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले देखने को मिले। बालक और बालिका वर्ग में प्रतिभागियों ने अपनी तकनीक, फुर्ती और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए मुकाबलों में जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाया।

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