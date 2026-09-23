राम मंदिर चढ़ावा चोरी: पुलिस ने पेश की चार्जशीट, चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव आरोपी नहीं; बनाए गए गवाह

राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट की अदालत में 36,039 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र व निर्माण प्रभारी गोपाल राव पर कोई आपराधिक संस्तुति नहीं की गई है, बल्कि उन्हें गवाह बनाया गया है। इससे पहले आरोपपत्र कई बक्सों और गत्तों में भरकर अदालत पहुंचाया गया। आरोपपत्र में 133 गवाहों का उल्लेख है। इसके साथ 59 पृष्ठ का आरोपपत्र और 101 केस डायरी के परचे भी शामिल हैं।

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पुलिस की ओर से आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने दस्तावेजों का मिलान और परीक्षण शुरू किया। आरोपपत्र दाखिल किए जाने की सूचना पर कचहरी परिसर में हलचल बढ़ गई। अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने पुलिस की विवेचना और आरोपपत्र में कुछ लोगों को आरोपी नहीं बनाए जाने पर आपत्ति जताई। विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए पहले से ही कचहरी परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दो ट्रक पीएसी बल भी तैनात किया गया था। आरोपपत्र दाखिल करने के दौरान विवेचक आशुतोष तिवारी के साथ एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी, कोतवाल मनोज शर्मा और थाना राम जन्मभूमि प्रभारी सुमित श्रीवास्तव मौजूद रहे।