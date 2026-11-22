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Video: प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:54 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:54 PM IST







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हजरतगंज स्थित पार्क रोड के रीजेंसी प्लाजा की तीसरी मंजिल पर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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