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Video: गुरुनानक जयंती से पहले नाका गुरुद्वारा से निकला नगर कीर्तन, निहंगों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:54 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:54 PM IST







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गुरुनानक जयंती से पूर्व नाका गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं सहित श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन के दौरान निहंगों ने पारंपरिक शस्त्र कला का प्रदर्शन करते हुए करतब दिखाए। ... और पढ़ें

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