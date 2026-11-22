पीएसी और विशेष इकाइयों में भी तैनाती

बृजमोहन राय को फतेहपुर से एपीटीएस चुनार, मीरजापुर और रामवीर सिंह को झांसी से चौथी वाहिनी एसएसएफ, मथुरा भेजा गया है। देव प्रकाश को मीरजापुर परिक्षेत्र कार्यालय से 39वीं वाहिनी पीएसी, मीरजापुर में सहायक सेनानायक बनाया गया है। दिनेश दत्त मिश्र को मऊ से 10वीं वाहिनी पीएसी, बाराबंकी और अनिल कुमार को 49वीं वाहिनी पीएसी, गौतमबुद्धनगर से पुलिस अकादमी, मुरादाबाद भेजा गया है।

दो अधिकारियों के तबादले निरस्त

सूची में दो अधिकारियों के पूर्व में प्रस्तावित स्थानांतरण निरस्त किए गए हैं। धर्मेंद्र सिंह यादव का 35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ से पुलिस अकादमी, मुरादाबाद के लिए स्थानांतरण निरस्त हुआ है। इसी तरह अरुण कुमार का साइबर क्राइम मुख्यालय, लखनऊ से सुलतानपुर के लिए प्रस्तावित स्थानांतरण भी निरस्त कर दिया गया है।