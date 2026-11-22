{"_id":"6b02b4ed839ee410d004dcf8","slug":"video-video-bharataya-talka-saha-rathara-mahasabha-ka-parataya-bthaka-ma-jata-pathathhakara-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की प्रांतीय बैठक में जुटे पदाधिकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की प्रांतीय बैठक में जुटे पदाधिकारी

Akash Dwivedi

Updated Sun, 22 Nov 2026 02:55 PM IST Updated Sun, 22 Nov 2026 02:55 PM IST







Link Copied



कैसरबाग स्थित गांधी भवन के करन भाई सभागार में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा की प्रांतीय बैठक हुई। बैठक को युवा प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर साहू ने संबोधित किया। मंच पर संपूर्ण आनंद गुप्ता, मोहनलाल गुप्ता, मनोज साहू और डॉ. वीके साहू मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन