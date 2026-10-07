Video: परिसीमन और महिला आरक्षण पर संवाद में बोलीं जोया हसन

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यूपी प्रेस क्लब में आयोजित परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर संवाद कार्यक्रम में जोया हसन ने अपने विचार रखे। उन्होंने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने परिसीमन की प्रक्रिया, इसके संभावित प्रभाव और महिला आरक्षण के प्रावधानों को लेकर भी विचार साझा किए। संवाद के दौरान महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

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