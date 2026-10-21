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Video: पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में निकाली गई परेड

Akash Dwivedi

Updated Wed, 21 Oct 2026 04:32 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 04:32 PM IST







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रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने परेड निकाली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदान को याद किया गया। ... और पढ़ें

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