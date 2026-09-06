लखनऊ: सिपाही ने लोहे की रॉड से सिर पर वारकर की पत्नी की हत्या, हिरासत में लिया गया

राजधानी लखनऊ के महानगर के पेपर मिल इलाके में सिपाही हिमांशु ने लोहे की रॉड से सिर पर वारकर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात की सूचना मकान मालिक ने रविवार को दोपहर 12.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में दी।

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