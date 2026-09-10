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VIDEO: पेंडिंग मामलों के निस्तारण पर रहेगा जोर, दोनों महिला सदस्यों ने संभाला कार्यभार, संगठन से जुड़ा रहा है लंबा अनुभव

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 10 Sep 2026 05:52 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 05:52 PM IST







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उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की नवनियुक्त महिला सदस्य रूमाना सिद्दीकी और नेहा खान ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। लखनऊ निवासी रूमाना सिद्दीकी और अंबेडकरनगर निवासी नेहा खान लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़ी रही हैं। दोनों ने आयोग के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई को प्राथमिकता बताया। ... और पढ़ें

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