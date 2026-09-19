फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   'Durvabhishek' (ritual bathing with sacred Durva grass) of the 'King of Vows' performed using 108 names.

Lucknow News: मनौतियों के राजा का 108 नामों से किया गया दूर्वाभिषेक

Sat, 19 Sep 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
'Durvabhishek' (ritual bathing with sacred Durva grass) of the 'King of Vows' performed using 108 names.
शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त
लखनऊ। झूलेलाल घाट पर सजे मनौतियों के राजा के दरबार में शुक्रवार सुबह बाबा का दूर्वाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणेश के 108 नामों के साथ दूर्वा अर्पित की। शाम को भजन संध्या की शुरुआत कोलकाता के संजय शर्मा के निर्देशन में झारखंड के गिरिडीह से आए आकाश परिचय दाधीच के भजनों से हुई। इसके बाद भजन संध्या के बाद संजय शर्मा के निर्देशन में तीन मनमोहक नृत्य नाटिकाओं का मंचन किया गया। गणेश प्राकट्य समिति के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि शनिवार को रात 8 बजे भगवान गणपति को 56 भोग लगाया जाएगा।
विज्ञापन


अगले बरस जल्दी आना..
मुनाल संस्था की ओर से सातवें गणेश उत्सव का समापन शुक्रवार को पेपर मिल कॉलोनी स्थित स्टार अपार्टमेंट में किया गया। शनिवार को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शुक्रवार को हुई भजन संध्या में यश भारती सम्मान से सम्मानित गायिका ऋचा जोशी ने घर में पधारो गजानन जी तथा झूम के आए गणपति महाराज जैसे गीतों से माहौल भक्तिमय कर दिया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित लोक गायिका विमल पंत के साथ देवश्री पवार ने गणपति बप्पा मोरया के साथ उत्सव का समापन किया। अंत में संयोजक मुनालश्री विक्रम बिष्ट ने सभी का आभार प्रकट किया।
विज्ञापन


भक्ति के साथ दिखा कला और संस्कृति का संगम-
पेपर मिल कॉलोनी स्थित अक्षय वर मल्ल पार्क में आयोजित गणेशोत्सव के पांचवे दिन विधिवत आरती एवं पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम को नृत्यांजलि सीजन 2 कार्यक्रम ने विशेष रंग भर दिया। प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा की खूबसूरत झलक प्रस्तुत की।
विज्ञापन
विज्ञापन


गणपति का हुआ विसर्जन-
इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित एचआईजी कॉलोनी में डॉ. रितु सक्सेना के यहां विराजे भगवान गणेश का शुक्रवार को विसर्जन किया गया। कॉलोनी के सभी लोगों ने गणपति से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना की। इस मौके पर डॉ. रितु सक्सेना, देवाशीष सक्सेना, रिद्धिमा, नीलम प्रकाश, मीना सोती, बीना त्यागी, गीतांजलि जोशी आदि मौजूद रहे।

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

शहर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह-जगह हुए आयोजन व गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते भक्त

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed