Lucknow News: मनौतियों के राजा का 108 नामों से किया गया दूर्वाभिषेक

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अगले बरस जल्दी आना..मुनाल संस्था की ओर से सातवें गणेश उत्सव का समापन शुक्रवार को पेपर मिल कॉलोनी स्थित स्टार अपार्टमेंट में किया गया। शनिवार को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शुक्रवार को हुई भजन संध्या में यश भारती सम्मान से सम्मानित गायिका ऋचा जोशी ने घर में पधारो गजानन जी तथा झूम के आए गणपति महाराज जैसे गीतों से माहौल भक्तिमय कर दिया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित लोक गायिका विमल पंत के साथ देवश्री पवार ने गणपति बप्पा मोरया के साथ उत्सव का समापन किया। अंत में संयोजक मुनालश्री विक्रम बिष्ट ने सभी का आभार प्रकट किया।भक्ति के साथ दिखा कला और संस्कृति का संगम-पेपर मिल कॉलोनी स्थित अक्षय वर मल्ल पार्क में आयोजित गणेशोत्सव के पांचवे दिन विधिवत आरती एवं पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत हुई। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शाम को नृत्यांजलि सीजन 2 कार्यक्रम ने विशेष रंग भर दिया। प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, कला और परंपरा की खूबसूरत झलक प्रस्तुत की।गणपति का हुआ विसर्जन-इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित एचआईजी कॉलोनी में डॉ. रितु सक्सेना के यहां विराजे भगवान गणेश का शुक्रवार को विसर्जन किया गया। कॉलोनी के सभी लोगों ने गणपति से अगले साल जल्दी आने की प्रार्थना की। इस मौके पर डॉ. रितु सक्सेना, देवाशीष सक्सेना, रिद्धिमा, नीलम प्रकाश, मीना सोती, बीना त्यागी, गीतांजलि जोशी आदि मौजूद रहे।