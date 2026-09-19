यूपी: आधार को लेकर बड़ा बदलाव, बच्चे का आधार खुद बना सकेंगे माता-पिता; इस तरह से ले सकते हैं सुविधा

दिसंबर से आधार एप की मदद से पांच साल तक के बच्चे का आधार माता-पिता खुद बना सकेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यह सुविधा आधार एप पर ही देने की तैयारी कर रहा है। इसका ट्रायल चल रहा है। दिसंबर से सुविधा शुरू हो सकती है।

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आधार के लिए पांच साल तक के बच्चों का बायोमीट्रिक नहीं होता है, सिर्फ फोटो ली जाती है। नई सुविधा के लिए माता या पिता को अपने मोबाइल में आधार एप डाउनलोड करना होगा। उसमें अपने आधार कार्ड की डिटेल से लॉगिन करना होगा। उसी में बच्चे का आधार बनाने का विकल्प मौजूद रहेगा। एप की मदद से बच्चे की फोटो क्लिक की जाएगी। सत्यापन माता-पिता की बायोमीट्रिक से होगा। इससे बच्चे के आधार में माता-पिता का नाम, पता आदि आ जाएगा। तत्काल उसको डाउनलोड किया जा सकेगा। मतलब चंद क्लिक से घर बैठे बाल आधार बन जाएगा।