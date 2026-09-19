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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Major change in Aadhaar, parents can create their own Aadhaar for their child; this is how they can avail

यूपी: आधार को लेकर बड़ा बदलाव, बच्चे का आधार खुद बना सकेंगे माता-पिता; इस तरह से ले सकते हैं सुविधा

Sat, 19 Sep 2026 06:22 AM IST
रोहित मिश्र सूरज शुक्ला, अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
सूरज शुक्ला, अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 19 Sep 2026 06:22 AM IST
सार

Aadhar Card: यूपी में आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब माता-पिता अपने बच्चे का आधार कार्ड खुद बना सकते हैं। 

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UP: Major change in Aadhaar, parents can create their own Aadhaar for their child; this is how they can avail
बच्चों के आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया।

विस्तार
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 दिसंबर से आधार एप की मदद से पांच साल तक के बच्चे का आधार माता-पिता खुद बना सकेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यह सुविधा आधार एप पर ही देने की तैयारी कर रहा है। इसका ट्रायल चल रहा है। दिसंबर से सुविधा शुरू हो सकती है।

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आधार के लिए पांच साल तक के बच्चों का बायोमीट्रिक नहीं होता है, सिर्फ फोटो ली जाती है। नई सुविधा के लिए माता या पिता को अपने मोबाइल में आधार एप डाउनलोड करना होगा। उसमें अपने आधार कार्ड की डिटेल से लॉगिन करना होगा। उसी में बच्चे का आधार बनाने का विकल्प मौजूद रहेगा। एप की मदद से बच्चे की फोटो क्लिक की जाएगी। सत्यापन माता-पिता की बायोमीट्रिक से होगा। इससे बच्चे के आधार में माता-पिता का नाम, पता आदि आ जाएगा। तत्काल उसको डाउनलोड किया जा सकेगा। मतलब चंद क्लिक से घर बैठे बाल आधार बन जाएगा।

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पांच साल के बच्चों तक मिलेगी सुविधा

सुविधा शुरू होने पर पांच साल तक के बच्चों के आधार आसानी से बन सकेंगे। पांच वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे का बायोमीट्रिक अपडेट किया जाएगा।-प्रशांत कुमार, उप महानिदेशक, यूआईडीएआई
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आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया होगी तेज

यूआईडीएआई के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पांच साल तक के बच्चों की संख्या करीब 2.5 करोड़ है। इनमें से 60 लाख के ही आधार कार्ड बने हैं। वर्तमान में यूआईडीएआई छूटे बच्चों के लिए अभियान चलाकर आधार बना रहा है। संख्या अधिक होने से प्रक्रिया लंबी चल रही है। नई सुविधा शुरू होने के बाद बच्चों का आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
 

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