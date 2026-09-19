Lucknow News: टाउनशिप सुशांत गोल्फ सिटी को रोशन करेंगे 26 बिजलीघर

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यूपी सरकार की कैबिनेट ने एलडीए को सुशांत गोल्फ सिटी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। इसके बाद पावर कॉर्पोरेशन ने टाउनशिप को रोशन करने का खाका तैयार करके शासन को भेजा है। कॉर्पोरेशन के सूत्रों ने बताया एलडीए को टाउनशिप का अधिग्रहण करने से पहले सिंगल पॉइंट कनेक्शन के बिजली बिल मद में बकाया रकम का सबसे पहले भुगतान करना होगा। इसके बाद ही बिजली नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया बढ़ सकेगी।इस नेटवर्क के तहत 220/33 केवी का बिजलीघर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को बनाना होगा। हालांकि, एलडीए को विकास शुल्क चुकाना पड़ेगा। टाउनशिप के व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए एलडीए को अपने खर्च पर 24 जगह अलग-अलग 33/11 केवी के बिजलीघर बनाने पड़ेंगे।ट्रांसमिशन इकाई पर 400 करोड़ आएगा खर्चटाउनशिप में 400 केवीए का ट्रांसमिशन उपकेंद्र बनाने का प्रावधान था। हालांकि, इसका उल्लंघन किया गया। अब एलडीए को टाउनशिप के अंदर ही 400/220 केवी ट्रांसमिशन बिजलीघर बनाने के लिए निशुल्क जमीन देनी होगी। ट्रांसमिशन इकाई बनाने पर 400 करोड़ रुपये तक खर्च का अनुमान है।लागू होगी पावर कॉर्पोरेशन की व्यवस्थासुशांत गोल्फ सिटी में अभी अंसल के नाम से सिंगल पॉइंट बिजली कनेक्शन है। इसके जरिये उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से कनेक्शन दिए गए हैं। रिचार्ज करने का जिम्मा भी अंसल की कंपनी के पास है। जब एलडीए अधिग्रहण कर लेगा तो पावर कॉर्पोरेशन की वर्तमान व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत आवेदक जिस पॉइंट पर कनेक्शन मांगेगा उसी पर देना पड़ेगा। व्यवस्था बदलने के लिए विद्युत नियामक आयोग की ओर से आदेश किया जाएगा।सुशांत गोल्फ सिटी में बिजली व्यवस्था...टाउनशिप में कुल बिजली उपभोक्ता : 6000घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन : 5000वर्तमान में बिजली बिल की देनदारी : 10 करोड़