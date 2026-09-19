फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Entry of heavy vehicles on Lucknow-Kanpur Expressway will remain closed for now, 18 crore toll loss alread

यूपी: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का प्रवेश अभी रहेगा बंद, 18 करोड़ टोल का हो चुका नुकसान

Sat, 19 Sep 2026 06:31 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 19 Sep 2026 06:31 AM IST
सार

Lucknow Kanpur Expressway: लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर अभी भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। आईआईटी खड़गपुर की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वाहनों की आवाजाही पर फैसला होगा। 

विज्ञापन
UP: Entry of heavy vehicles on Lucknow-Kanpur Expressway will remain closed for now, 18 crore toll loss alread
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर फिलहाल कानपुर से लखनऊ की ओर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित अभी जारी रहेगा। आईआईटी खड़गपुर की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वाहनों की आवाजाही को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्सों की मरम्मत के बाद भारी वाहनों की नो एंट्री को हटा लिया जाएगा।
विज्ञापन


18 करोड़ रुपये के टोल का हो चुका है नुकसान
बीते छह अगस्त से लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली स्थगित है। एनएचएआई की ओर से आकलन प्रतिदिन 42 लाख रुपये की टोल वसूली का था। इसके चलते पिछले 41 दिनों में 18 करोड़ रुपये के आसपास की टोल वसूली का नुकसान हो चुका है। एनएचएआई का कहना है कि टोल के नुकसान की भरपाई निर्माणदायी एजेंसी पीएनसी से होगी।
विज्ञापन

लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड रोड की तोड़ रहे स्लैब

 लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड रोड के जिस हिस्से से बीते रविवार रात कंक्रीट और मलबा टूटकर कानपुर रोड पर गिरा था, उसकी पुरानी स्लैब को तोड़कर अब दोबारा ढलाई की जाएगी। शुक्रवार सुबह प्रभावित हिस्से की ऊपरी स्लैब को तोड़ने का काम शुरू हो गया।

स्लैब तोड़ने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रभावित लेन के चारों ओर करीब 15 फीट ऊंची टीन की चादरों से घेरा बनाया गया है। घेरे के बाहर हाइड्रा मशीन समेत निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहन खड़े किए गए हैं। वहीं, नीचे की सड़क पर मलबा न गिरे, इसके लिए पहले एलिवेटेड रोड के निचले हिस्से में मजबूत लोहे के एंगल लगाए गए और उनके ऊपर टीन की चादरें बिछाई गईं। इसके बाद चारों ओर हरे रंग का सुरक्षा जाल लगाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed