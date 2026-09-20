VIDEO: नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की टक्कर से राज मिस्त्री की मौत

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तेलीबाग, रविवार 9.45 बजे काम की तलाश में सड़क किनारे बैठे एक राज मिस्त्री को नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है राजमिस्त्री कहां का था उसकी शिनाख्त कार्रवाई की जा रही है।

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