{"_id":"6aeaf6691a59e8f12e083aee","slug":"video-video-manaja-kaka-para-abhathara-oura-jatasacaka-tapapanae-ka-varathha-ma-sapa-chhatara-sabha-ka-paratharashana-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: मनोज काका पर अभद्र और जातिसूचक टिप्पणी के विरोध में सपा छात्र सभा का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: मनोज काका पर अभद्र और जातिसूचक टिप्पणी के विरोध में सपा छात्र सभा का प्रदर्शन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 04 Nov 2026 02:40 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 02:40 PM IST







Link Copied



लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर-3 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका के प्रति कथित अभद्र भाषा और जातिसूचक टिप्पणी किए जाने के विरोध में सपा छात्र सभा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगीत रागी का पुतला दहन कर विरोध जताया और टिप्पणी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ... और पढ़ें

विज्ञापन