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Video: मौलाना सुफियान निजामी बोले- हमें कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज नहीं है

Akash Dwivedi

Updated Thu, 15 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 03:50 PM IST







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धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ मिलने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौलाना सुफियान निजामी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत के फैसले पर कोई एतराज नहीं है। धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ... और पढ़ें

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