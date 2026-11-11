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Video: मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी के पुस्तक लोकार्पण समारोह में विमोचन

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 04:40 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 04:40 PM IST







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निशातगंज स्थित कैफे आजमी अकादमी में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी की ओर से आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोह में पुस्तक का विमोचन करते कर्नल लक्ष्मीकांत तिवारी, डॉ. हाशमी, जिला जज बीडी नकवी, डॉ. हीरालाल, प्रो. जमशेद कमर और डॉ. रेनू पांडेय। ... और पढ़ें

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