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Video: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, भाकपा माले ने निकाला मार्च

Akash Dwivedi

Updated Sat, 10 Oct 2026 01:59 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 01:59 PM IST







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लखनऊ में परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालकर भाकपा माले ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मार्च के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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