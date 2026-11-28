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VIDEO: बख्शी का तालाब, मामपुर बाना अंडरपास के नजदीक हत्या कर फेंका गया शव, 33 दिन के अंदर दो हत्याएं
शनिवार को बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के मामपुर बाना अंडर पास के नजदीक गड्ढे में लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति का खून से लथपथ शव कपड़ों में लिपटा पाया गया। 112 कंट्रोल रूम की सूचना पर एसीपी बक्शी का तालाब और इंस्पेक्टर संजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ पहुंचे।
जांच में मृतक के सिर व चेहरे पर गहरे घाव पाए गए। जिसको लेकर आसपास के गांवों में आशंका है कि सिर पर गोली मारकर हत्या अथवा धारदार हथियार से हत्याकर शव यहां फेंका गया फिलहाल पुलिस हत्या की कड़ियां जोड़ने के लगी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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