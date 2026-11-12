यूपी: आजम खान की चार दिन की ईडी रिमांड मंजूर, कल लखनऊ लाए जाएंगे; होगी बंद कमरे में पूछताछ

जेल में शिवपाल आजम खान से मिले थे

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बृहस्पतिवार को गाजियाबाद जिला कारागार पहुंचे। उनकी यह यात्रा जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आज़म खान से मुलाकात करने के लिए थी।



शिवपाल यादव के आगमन पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यह स्वागत गाजियाबाद के वेदांता टोल प्लाजा पर आयोजित किया गया था। स्वागत के बाद शिवपाल यादव का काफिला जिला कारागार की ओर रवाना हुआ। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने इस मुलाकात के संबंध में जानकारी दी।