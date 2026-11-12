यूपी: संस्कृत बोर्ड परीक्षाएं 9 से 19 फरवरी तक, शिक्षा परिषद ने जारी किया कार्यक्रम; जानिए डिटेल

12 फरवरी को भाषा, 13 को विज्ञान और वाणिज्य के पेपर

12 फरवरी को हिंदी, पालि, प्राकृत और नेपाली जैसे भाषा विषयों की परीक्षा होगी। 13 फरवरी को विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल और इतिहास के पेपर निर्धारित किए गए हैं। 15 फरवरी को संस्कृतशास्त्र, विभिन्न वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद और प्राच्य विज्ञान एवं वाणिज्य से जुड़े विषयों की परीक्षाएं होंगी।



16 से 19 फरवरी के बीच अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, तुलनात्मक दर्शन, संगीत, वाद्य संगीत, लेखाशास्त्र और अन्य वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए विषयों के अनुसार अलग-अलग समय-सारिणी निर्धारित की गई है।