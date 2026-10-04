VIDEO: मंझौवा गांव में सैकड़ों बीघा फसल डूबी, गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान

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माल। मंझौवा गांव में गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ ने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं।रविवार को धान की पकी फसल,खीरा, लौकी ,भिंडी आदि की फसल पानी में डूब गई। अजय ने बताया उनकी तीन बीघा खीरा की फसल डूब गई।जीत बहादुर की लौकी, रामआसरे, रामखेलावन, विजय, शिव बालक, कन्हैया लाल हरिनाम आदि की सैकड़ों बीघा पकी धान की फसल पानी में समा गई। वहीं, जयकरन, इंद्रपाल, राजाराम, महेश, सरवन का घर बारिश में गिर गया।

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