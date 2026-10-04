फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Two youths involved in illegal arms smuggling in several states arrested from Lucknow, STF nabbed them

यूपी: कई राज्यों में असलहों की अवैध तस्करी करने वाले दो युवक लखनऊ से गिरफ्तार, एसटीएफ ने दबोचा

Sun, 04 Oct 2026 06:40 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 04 Oct 2026 06:40 PM IST
सार

Illegal smugglers arrested: एसटीएफ के मुताबिक बीते कई दिनों से प्रदेश के जिलों में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। उसी के अनुसार यह कार्रवाई की गई थी। 

विज्ञापन
UP: Two youths involved in illegal arms smuggling in several states arrested from Lucknow, STF nabbed them
एसटीएफ का बड़ा एक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एसटीएफ ने बिहार और मध्य प्रदेश से असलहे लाकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दोगुने दाम पर बेचने वाले दो असलहा तस्करों अमरजीत और नौशाद को रविवार को शहीद पथ के पास से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से नाइन एमएम की दो पिस्टल, .32 बोर की दो पिस्टल और एक तमंचा बरामद हुआ है। अमरजीत के खिलाफ सुल्तानपुर और अयोध्या में 17 एफआईआर दर्ज हैं।

विज्ञापन


एसटीएफ के मुताबिक बीते कई दिनों से प्रदेश के जिलों में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही इसकी जांच कर रहे थे। जांच के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध असलहे की तस्करी करने आए हैं। 
विज्ञापन


सूचना पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की अहिमामऊ चौकी इंचार्ज के साथ एसटीएफ की टीम ने दोनों को शहीद पथ के पास से दबोच लिया। तलाशी लेने पर उनके पास अवैध असलहे बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि तस्कर अमरजीत सुल्तानपुर का निवासी है तथा राजधानी में भी अपने साथियों के साथ रहता है। वह असलहा तस्करी करने वालों का गैंग चलाता है। उसके गिरोह द्वारा बिहार एवं मध्य प्रदेश से 30-40 हजार रुपये मे असलहे खरीदने के बाद यूपी के अलग-अलग जिलों में 80 हजार से 1 लाख रुपये में बेचे जाते हैं। दोनों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed