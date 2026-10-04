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VIDEO: बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने भाजपा विधायक की कार रोकी, ग्रामीणों का विरोध जारी
अकड़ रिया गांव से कार्यकर्ताओं के साथ लौट रहे भाजपा विधायक योगेश शुक्ला की गाड़ी को बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों सपा कार्यकर्ताओं ने हरदा के पास रोक दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच जोरदार झड़प हुई। नाराज विधायक योगेश शुक्ला भी भीड़ के बीच पहुंच गए। लेकिन ने इस आक्रोश और भीड़ को संभालते हुए सभी को अलग हटाया। ग्रामीणों का लगातार विरोध अभी भी जारी है। विधायक योगेश शुक्ला कुछ दूर जाकर एक बार फिर से ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए लौट आए। ग्रामीणों को समझाने का प्रयास जारी है।
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