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यूपी: ओवैसी बोले- विपक्षी नहीं चाहते यूपी की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़े

Sun, 04 Oct 2026 06:17 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 04 Oct 2026 06:17 PM IST
सार

ओवैसी ने कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रखने की कोशिश होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘‘अब्दुल सिर्फ दरी बिछाए, भइया का जिंदाबाद करे, उन्हें वोट दे और फिर अपने घर चला जाए।"

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Bahraich : Owaisi says opposition does not want Muslim participation in UP politics to increase.
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर रविवार को विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। श्रावस्ती में जनसभा के लिए जाते समय दोपहर करीब दो बजे बहराइच पहुंचे ओवैसी ने एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी हो और उनकी सियासी हिस्सेदारी बढ़े।

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 ओवैसी ने कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रखने की कोशिश होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ‘‘अब्दुल सिर्फ दरी बिछाए, भइया का जिंदाबाद करे, उन्हें वोट दे और फिर अपने घर चला जाए।’’
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उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं और समुदाय के साथ जुल्म किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे हालात में मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आवाज उठानी होगी।
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होटल में बड़ी संख्या में एआईएमआईएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगभग 30 मिनट कार्यकर्ताओं के बीच रहने के बाद ओवैसी श्रावस्ती के लिए रवाना हुए, जहां रविवार को उनकी जनसभा प्रस्तावित थी।

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