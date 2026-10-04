यूपी: ओवैसी बोले- विपक्षी नहीं चाहते यूपी की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़े

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी को लेकर रविवार को विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। श्रावस्ती में जनसभा के लिए जाते समय दोपहर करीब दो बजे बहराइच पहुंचे ओवैसी ने एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी हो और उनकी सियासी हिस्सेदारी बढ़े।

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