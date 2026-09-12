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VIDEO: मुंझीघाट से युवती ने गोमती में लगाई छलांग, ललित निषाद की टीम ने जिंदा बाहर निकाला

Sat, 12 Sep 2026 08:56 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:56 PM IST
VIDEO: मुंझीघाट से युवती ने गोमती में लगाई छलांग, ललित निषाद की टीम ने जिंदा बाहर निकाला
बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के मुंझीघाट पुल से 18 वर्षीय नेहा नामक युवती ने शनिवार की शाम 7:30 गोमती नदी में छलांग लगा दिया। बाढ़ के पानी से उफनाई गोमती नदी में नेहा के गिरते ही पुल पर मौजूद ललित निषाद ने अपनी टीम बालवीर निषाद, राजकुमार निषाद, कमलेश कश्यप और कुंवर सिंह निषाद के साथ मिलकर युवती को खोजने के लिए गोमती नदी में कूद गए। इनके कठिन परिश्रम से युवती को सकुशल नाव से बाहर निकाला गया। इसके बाद बख्शी का तालाब के राम सागर मिश्र हॉस्पिटल भेजा गया। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि,युवती माल के नवी पनाह गांव की रहने वाली है।
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