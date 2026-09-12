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दादा की हत्या, पोता घायल: परिवार से मिलीं पूजा शुक्ला, सुबह तक गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी

Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sat, 12 Sep 2026 11:35 PM IST
सार

पूजा शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि रविवार सुबह तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
 

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Grandfather murdered, grandson injured: Pooja Shukla met the family
परिजनों से मिलीं पूजा शुक्ला। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखनऊ के फैजुल्लागंज तृतीय के भरतनगर, इंदलगंज में शनिवार को मगन बिहारी तिवारी की हत्या की सूचना पर सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर विधानसभा प्रभारी पूजा शुक्ला ने देर रात उनके परिवार से मुलाकात की। घटना में मगन बिहारी का पोता भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

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पूजा शुक्ला ने परिवार के सदस्यों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद मौके पर मौजूद सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा और इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा से बातचीत कर परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और घायल पोते के इलाज का पूरा खर्च सरकार से दिलाने की मांग की। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की।
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पूजा शुक्ला ने चेतावनी दी कि यदि रविवार सुबह तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और परिवार की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
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इस दौरान फैजुल्लागंज तृतीय के पार्षद एडवोकेट ललित तिवारी, करुणेश तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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