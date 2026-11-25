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लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में प्रख्यात भूवैज्ञानिक और परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) के निदेशक धीरज पांडेय ने अपने छात्र जीवन का दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपनी एक सहपाठी से प्रेम हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। उनका यह संस्मरण सुनकर समारोह में मौजूद लोगों के चेहरे खिल उठे। धीरज पांडेय ने 1987 में लखनऊ विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी। उन्होंने राजस्थान में रोहिल यूरेनियम भंडार की खोज और उसके विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया था। वह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एएमडी के निदेशक हैं। इसके अलावा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल में पदेन सदस्य भी हैं।

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