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Video: लविवि के स्थापना दिवस पर ब्रजेश पाठक ने सुनाए छात्रसंघ चुनाव के किस्से, लगे ठहाके

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 08:22 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 08:22 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने छात्र जीवन और छात्रसंघ चुनाव से जुड़े मजेदार किस्से सुनाए। उनके संस्मरणों पर सभागार में मौजूद लोग खूब हंसे और माहौल ठहाकों से गूंज उठा। ... और पढ़ें

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