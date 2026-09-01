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Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में अमर उजाला की परीक्षा आयोजित

लखनऊ ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 12:29 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 12:29 PM IST







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लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में अमर उजाला की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। विभाग परिसर में परीक्षा को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होकर प्रश्नपत्र हल करते नजर आए। ... और पढ़ें

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