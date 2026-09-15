Video: लखनऊ में तेज धूप और उमस से लोग बेहाल, 48 घंटे में बारिश के आसार

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राजधानी में मंगलवार सुबह से तेज धूप निकली हुई है। गर्मी और उमस के कारण लोग परेशान नजर आए। धूप से बचने के लिए राहगीर छाते का सहारा लेते दिखे। दोपहर में धूप तेज होने से सड़कों पर भी गर्मी का असर साफ नजर आया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम की स्थिति सामान्य बनी रहने के आसार हैं। बारिश होने पर लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

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