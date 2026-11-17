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Video: लखनऊ में समय से पहले तैयार हो रहा नया पुल

Akash Dwivedi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:05 PM IST







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ग्रीन कॉरिडोर से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु तक जाने वाले मार्ग पर नए पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है। पुल का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है। यह पुल आगे चलकर बैकुंठ धाम की ओर निकलेगा। ... और पढ़ें

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