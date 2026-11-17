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गोमती नगर के विभूति खंड स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय में मंगलवार को जीवित प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए पेंशनर्स की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विभाग के कर्मचारियों को पेंशनर्स की सहायता के लिए तैनात किया गया था, लेकिन सर्वर की सुस्त गति के कारण काम प्रभावित हुआ। दोपहर 12 बजे तक केवल 150 पेंशनर्स के ही प्रमाण पत्र जमा हो सके। पेंशनर्स को हर साल अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है ताकि उनकी पेंशन जारी रह सके। इस प्रक्रिया के लिए ईपीएफओ कार्यालयों में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि, मंगलवार को सर्वर की धीमी गति के कारण प्रक्रिया में देरी हुई, जिससे पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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