Video: लखनऊ में निशातगंज में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस

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निशातगंज क्षेत्र में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला जा रहा है। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर धार्मिक उत्साह के साथ पर्व मना रहे हैं। लखनऊ में ईद मिलादुन्नबी के कार्यक्रमों और जुलूसों को लेकर प्रशासनिक और धार्मिक संगठनों की ओर से शांति एवं अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है।

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